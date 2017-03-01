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Leyla Zana'ya 21 yıl hapis istemi

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Leyla Zana'ya 21 yıl hapis istemi
HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında, “Örgüt üyesi olmak”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta Diyarbakır’da gözaltına alınarak aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Zana, “Örgüt üyesi olmak”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Suçu ve suçluyu övmek” iddiaları ile suçlanıyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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