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Libya uçağı kaçırıldı

Libya uçağı kaçırıldı
118 yolcusu bulunan Libya uçağı 2 saldırgan tarafından kaçırıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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