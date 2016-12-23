118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı. Uçağın Malta'ya indirildiği gelen ilk bilgiler arasında.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı.

Saldırganların uçağı patlatmakla tehdit ettikleri de belirtildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Malta basını hava korsanlarının Kaddafi yanlısı olduklarını iddia etti. Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.