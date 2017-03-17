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Libya'da, Türk gemisi battı

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Libya'da, Türk gemisi battı
Libya açıklarında batan Türk kargo gemisine ilişkin Batu Denizcilik'ten açıklama yapıldı.

Batu Denizcilik'ten yapılan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine dair araştırmaların devam ettiği bildirildi. 

Şirket temsilcilerinin Libya'ya gittiği bilgisi verilen açıklamada, "M/V TINAZTEPE-S isimli Türk bayraklı gemimiz, Marmara Adası'ndan almış olduğu 3 bin 120 ton mermer mıcırı yüküyle bugün sabah Türkiye saatiyle 08.00 de Misurata Limanı demir sahasına ulaşmıştır. Gemimiz mürettabatından 6 kişinin sağ kurtarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Halen kayıp olan 7 personelimize Libya kurtarma ekipleri ulaşılmaya çalışılmaktadır." denildi.

Açıklamada, ayrıca sağ kurtarılan gemi personelinin durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

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