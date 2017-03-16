Libya'da Türk yük gemisi battı

Akdeniz'de, Libya açıklarında bir Türk kuru yük gemisi battı

Libya’nın Misrata limanına birkaç kilometre uzağında meydana gelen olaya ilişkin Libya Donanma sözcüsü Ayoub Qassem’in açıklama yaptığı ifade edildi.

Tınaztepe-5 adlı Türk kuru yük gemisinde tamamı Türk 13 mürettebat bulunuyordu. Türkiye saati ile 12:30’da battığı belirtilen gemide bulunan 6 personel kurtarıldı. Geriye kalan 7 personelden ise henüz haber alınamıyor.