Bugünkü YENİÇAĞ »

Lice'deki dev operasyondan çarpıcı kareler

Lice'deki dev operasyondan çarpıcı kareler 1
Operasyon devam ederken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün yapılacak haftalık güvenlik koordinasyonu toplantısının da Lice İlçesindeki operasyon merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
110
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti