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Lice'deki dev operasyondan çarpıcı kareler
Operasyon devam ederken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün yapılacak haftalık güvenlik koordinasyonu toplantısının da Lice İlçesindeki operasyon merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
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