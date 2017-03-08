Lice'den kahreden haber

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlarda bir asker şehit oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde pazar günü başlatılan geniş çaplı terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 PKK'lı öldürüldü.