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Lice'den kahreden haber

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Lice'den kahreden haber
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlarda bir asker şehit oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde pazar günü başlatılan geniş çaplı terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 PKK'lı öldürüldü.

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