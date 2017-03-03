Lider Beşiktaş seri peşinde

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, 23. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, 23. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran ve ikinci Medipol Başakşehir ile 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlı takım, 20 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yenerek son haftalardaki yükselişini sürdürmeye çalışacak.

Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak.

34. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 20'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 55 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

ÇAYKUR RİZESPOR 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 11 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 11 maçtan 7'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.