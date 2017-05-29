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Liderler Trudeau'yu böyle dışladı

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Liderler Trudeau'yu böyle dışladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, sohbet eden diğer G7 liderlerinin arasına dahil olmaya çalıştığı ama 'yalnız bırakıldığı' görüntüler ortaya çıktı.

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, İtalyanın ev sahipliğinde buluştuğu 43. G7 Liderler Zirvesi'ne Kanada'nın genç başbakanı Justin Trudeau damga vurdu.

G7, TRUDEAU'YU 'DIŞLADI'

Giydiği pembe çorabıyla büyük ilgi toplayan Trudeau, bu kez dışlandığı G7 liderlerinin arasına girmek için uyguladığı yöntem dikkat çekti. Yavaş adımlarla yanaşan Trudeau sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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