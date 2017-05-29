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Lİderler Trudeau'yu böyle dışladı

Lİderler Trudeau'yu böyle dışladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, sohbet eden diğer G7 liderlerinin arasına dahil olmaya çalıştığı ama 'yalnız bırakıldığı' görüntüler ortaya çıktı.
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