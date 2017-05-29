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Lİderler Trudeau'yu böyle dışladı
Lİderler Trudeau'yu böyle dışladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, sohbet eden diğer G7 liderlerinin arasına dahil olmaya çalıştığı ama 'yalnız bırakıldığı' görüntüler ortaya çıktı.
29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:55
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.