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Liderlerden Şırnak açıklaması

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Liderlerden Şırnak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana gelen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kazayı teessürle öğrendiğini bildiren Yıldırım, "Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

KILIÇDAROĞLU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Twitter'dan, "Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.

ERDOĞAN'DAN AKAR'A BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan helikopter kazası haberini Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından MGK üyeleriyle yediği iftar yemeğinde sırasında aldı. Kazada neticesinde çok sayıda şehitlerin şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a başsağlığı dileklerini iletti.

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