Liderleri tehdit eden hesabı Hasan Karacadağ mı kullandı?

Liderleri kaset yayınlamakla tehdit eden, 2017'de Suriye'de askerimize kimyasal saldırı olacağını iddia eden 'Can Batuta' adlı Twitter hesabının Dabbe filminin yönetmeni Hasan Karacadağ olduğu iddia edildi. Karacadağ'ın arandığı öğrenildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken, diğer taraftan da sosyal medya üzerinden yapılan terör yanlısı paylaşımlar da yakın takibe alındı.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan tespitlerin ardından terör ekiplerince düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan isimler arasında Reina saldırısını "mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan Barbaros Şansal ile yine yaptığı paylaşım nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni olan Hasan Karacadağ da bulunuyor.

'CAN BATUTA' ADINI KULLANDI İDDİASI

Karadağ'ın twitter'da 'Can Batuta' adını kullandığı iddia ediliyor. Can Batuta adlı hesap paylaşımlarının ardından kapatılmıştı. Profil resminin gizlendiği hesaptan askerolduğu, ikinci darbenin yaşanacağı gibi mesajlar paylaşılmıştı. Mesajlar ilgi çekmeyince söz konusu hesaptan 'Neden paylaşmıyorsunuz' diye bir mesaj daha atılmıştı.

Karacadağ'ın twitter üzerinden "2017 Nisan-Mayıs. Suriye batağında Türk askerini bekleyen kimyasal saldırı. Takip edin yazacağım" şeklinde paylaşımda bulunduğu da iddia ediliyor.

"İZMİR'DE NEDEN PATLAMA OLMUYOR" MESAJI DA VAR

Haklarında işlem yapılan kişilerden bazılarının bölücü terör örgütü elebaşının açıklamalarını yazdığı ya da terörist fotoğrafları altında örgüt propagandası yaptığı, bazılarının da infial yaratacak (İzmir'de neden patlama olmuyor? / Patlama ve PKK ayaklanmalarının olacağı iller) şekilde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.