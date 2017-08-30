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Liderlerin bayram programları belli oldu

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Liderlerin bayram programları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da olması planlanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da bayramı İstanbul'da karşılaması bekleniyor.

BERBEROĞLU'NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ilk günü CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'da olması bekleniyor.

Maltepe Cezaevi'ndeki ziyaret için Adalet Bakanlığına izin başvurusunda bulunan Kılıçdaroğlu, bu talebin olumlu karşılanması halinde Berberoğlu ile görüşerek, bayramını kutlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi.

BAHÇELİ VE DESTİCİ ANKARA'DA

Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Tacettin Dergahı'nda kılacak. Destici, namaz sonrası BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da karşılayacak liderlerden.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü Aydın'da olacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'da partililerle bayramlaşacak.

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