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Lig TV tarih oluyor

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Lig TV tarih oluyor
Futbolseverlerin 2001 yılından bu yana Süper Lig'i takip ettiği Lig TV kanalının ismi beIN Sports oluyor. 2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk platformunun en gözde kanalının ismi tarih olacak.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.

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