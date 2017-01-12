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Limanlarda yeni güvenlik önlemleri

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Limanlarda yeni güvenlik önlemleri
Türkiye limanlarına gelen gemilerde arama yapılabilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Yürülüğe giren yönetmelikle, artık gerek duyulan her durumda gemiler aranabilecek.

Türkiye limanlarına gelen gemilerde arama yapılabilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen deniz taşıtları, belgelerinde çelişki olması ve gümrük idaresince gerek duyulması hallerinde kontrol edilebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ancak limanlara girmeyecek gemilerde ihbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında kontrol yapılabilirken, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki olması ve gümrük idaresince gerek duyulması durumunda da inceleme gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamdaki kontroller için gemi arama ekiplerinden de faydalanılacak.

Ayrıca deniz yolu taşımacılığında çıkış bildirimi eşyanın taşıta yüklenmesinden önce verilecek. Beyannamelerdeki miktar bilgileri, elektronik ortamda karşılaştırılacak. Farkın mevzuatta belirlenen sınırlarda olmaması halinde, eşyanın deniz taşıtına yüklenmesine izin verilmeyecek.

Havayolu taşımacılığında ise belirlenen manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi usulüne 1 Kasım 2017'ye kadar uyum sağlanacak.

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