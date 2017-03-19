Lira ile dış ticaret ciddi bir orana ulaştı!

Türk Lirası’nın; Amerikan Doları ve Euro’ya karşı tarihî değer kaybının ardından, geçtiğimiz 2016 yılı sonu başlatılan dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılması olumlu netice verdi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dış ticaretin Türk Lirası cinsinden yürütülmesine imkân tanıyan swap (para takası) anlaşmalarına ilişkin, “Çin, İran ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeyle kendi para birimlerimizle ticaret yapıyoruz.

Ciddî bir orana da ulaştı ve hızla yükseliyor. Bunun daha büyük boyuta gelmesi için merkez bankaları arasında

teknik çalışmalara başlanması gerekiyor.” dedi.

Nurettin Canikli, dış ticarette millî para birimlerinin kullanılması amacıyla yürütülen swap anlaşmaları görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dış ticaretin Türk Lirası cinsinden yürütülmesi ile para piyasalarındaki dalgalanmaların azalacağını ifade eden Nurettin Canikli, konu üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ve belli bir mesafe alındığını dile getirdi.

Çin, İran ve Rusya ile ticaretin Türk Lirası cinsinden devam ettiğine dikkati çeken Nurettin Canikli, “Ciddî bir orana da ulaştı ve hızla yükseliyor. Bunun daha büyük boyuta gelmesi için merkez bankaları arasında teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Para birimlerinin değer kaybetmesi halinde karşı tarafın mağdur olmasını engelleyecek mekanizmaları kuracak rasyonel bir sistemin hayata geçirilmesigerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.” diye konuştu.



Söz konusu mekanizmalar kurulduktan sonra Türkiye’nin bütün ticaretini Türk Lirası cinsinden yürütme imkânının ortaya çıkacağını anlatan Nurettin Canikli, “Bu sistem kurulursa Euro Bölgesi’nden sonra Dünya ticaretinde çok önemli bir ortak para kullanımı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.