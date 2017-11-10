Lise müdürünün Atatürk rahatsızlığı… Şok sözler

​​​​​​​İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde büyük bir skandal yaşandı. Okul müdürü, Atatürk baskılı tişört giyen öğrenciye tepki gösterdi, Atatürk’ün siyasi bir simge olduğunu iddia etti. Müdürün tüm konuşmaları anı anına ses kaydına alındı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Türkiye genelinde adeta hayat durdu.

İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde ise büyük skandal yaşandı.

Okul Müdürü Hasan Aydın, 10 Kasım törenleri için okula Atatürk baskılı tişörtle gelen öğrenciye ağır ithamlarda bulundu.

“BENİM İÇİMDEN DE FİSTAN GİYMEK GELDİ”

“Okula bu kılıkla neden geldin” diye soran Müdür Aydın, öğrencinin “İçimden geldi Hocam” cevabı karşısında adeta çılgına döndü. Aydın, “Benim içimden donla gelmek geldi, donla mı geleyim okulun bir kıyafeti var donla mı geleyim. Benim içimden böyle gelir diye bir açıklama mı olur, ne demek ben böyle geldim. Ben sana soruyorum niye böyle geldin, benim içimden böyle geldin diyorsun benim içimden fistan giymek geldi. Neden kıyafetlerinizi giymiyorsunuz adamı dinden imandan çıkarıyorsunuz, törene kadar dese girmeyin!” ifadelerini kullandı.

FATİH DE İSTANBUL’U FETHETTİ

Lise öğrencisine demedik söz bırakmayan Müdür Aydın’ın tüm konuşmaları öğrenciler tarafından kayıt altına alındı.

İşte o skandal ifadeler:

“Evet Atatürk de biri! Sence hangisi önemli, biri de Hz.Adem’in doğum gününü kutlasın, Hz.Adem’in resmini koysun. Biri Fatih’in doğum günü ben Fatih’in resmiyle geleceğim desin? Nasıl olacak? Ben böyle geldim diyorsunuz böyle bir şey yok! Burası senin babanın yeri değil, Atatürk’te senin babanın uşağı değil. Benim için Atatürk ne ise senin içinde o. Kendi kendine sanki Atatürk’e yakınmış gibi numara çekiyorsun... Ee Türkiye’de herkes 10 Kasım’da saat 9.05’de Atatürk’ü kutluyor. Ben böyle geldim ne demek!“

“ADAMI DİNDEN İMANDAN ÇIKARMAYIN”

“Burada 1130 tane öğrenci var, onlar öyle gelmiyor da sen niye böyle geldin? Kendi kendine şov yapıyorsun! Kıyafeti olanlar derse gelsin, olmayanlar gelmesin, Adamı dinden imandan çıkarmayın.”