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Lisede dehşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı

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Lisede dehşet! Arkadaşını boynundan bıçakladı
Rize'nin Pazar İlçesi'nde, lise 1'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki B.K., önce aynı yaştaki arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçakladı, ardından da bıçakla kendi boynunu kesti. Olayda ağır yaralanan Emir Taş kurtarılamadı, B.K. ise tedavi altına alındı.

Olay, Pazar Fen Lisesi’nde bu sabah meydana geldi. İddiaya göre B.K., sınıfta bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş’ı boynundan bıçakladı, ardından bıçakla kendi boynunu kesti. Yaralı iki öğrenci, öğretmen ve arkadaşlarının yardımıyla Pazar Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emir Taş hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanan B.K. ise ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay nedeniyle okulda eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Bu arada, olayı gerçekleştiren ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen B.K.’nın arkadaşlarına, ‘Bugün okulda sınavlar iptal olacak. Kendimi öldüreceğim, giderken yanımda en yakın arkadaşımı da götüreceğim” dediği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ise B.K.’nın kendisine lakap taktığı gerekçesiyle daha önce tartıştığı Emir Taş’ı bıçakladığı öne sürüldü.

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