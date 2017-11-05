Liseye geçişte, sınav mecburiyeti kalktı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıkladığı Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemine göre öğrencilerin liseye geçiş sınavına girme mecburiyeti kalktı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçişte yeni sistemi açıkladı.

Bakan Yılmaz'ın açıkladığı yeni sisteme göre, öğrencilerin yüzde 90'ı mahallesinde, kendisinin tercihine sunulacak 5 okulu seçebilecek. Hiçbir öğrenci istemediği okul türüne yerleşmeyecek. Yani, sıkça spekülasyon konusu yapılan herkesin imam hatip liselerine kayıt ettirileceği yönünde bir uygulama olmayacak.

Proje okulu ve fen lisesi türündeki yüzde 10'luk kontenjan için ise merkezi sınav yapılacak. Bu sınava İSTEYEN öğrenci girecek. Bu çerçevede, önceki TEOG'da olduğu gibi herkesin sınava girmesi gerektiği yönündeki mecburiyet kaldırıldı. Öğrenci çok başarılı ise girecek değilse sınava girmeyecek.