Bugünkü YENİÇAĞ »

Logan: Wolverine

»
Logan: Wolverine

Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Hugh Jackman, Doris Morgado, Patrick Stewart ve Stephen Merchant
Dağıtım: The Moments Entertainment

Dünyadaki mutant nüfusu azalmış, X-Men dağılmıştır. İyileşme gücünü kaybetmeye başlayan Logan, bir yandan iyice yaşlanan Profesör X'e bakmakta bir yandan da şoförlük yaparak geçinmeye çalışmaktadır. Bir gün Laura adında bir kızı arabayla Meksika sınırına götürmesi istenir. Güçlü ve kötücül bir şirketin peşine düştüğü Laura'nın Logan'la bağları ortaya çıktıkça ikilinin kaçışı da gitgide zorlaşacaktır.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Kırmızısıİstanbul KırmızısıLogan: WolverineLogan: WolverineThe FounderThe FounderBir Gazze filmi: MunaBir Gazze filmi: Muna10 HAZİRAN 201610 HAZİRAN 20163 HAZİRAN 20163 HAZİRAN 201620 Mayıs 201620 Mayıs 20166 Mayıs 20166 Mayıs 201629 Nisan 201629 Nisan 201622 Nisan 201622 Nisan 2016
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti