Logan: Wolverine

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Hugh Jackman, Doris Morgado, Patrick Stewart ve Stephen Merchant

Dağıtım: The Moments Entertainment

Dünyadaki mutant nüfusu azalmış, X-Men dağılmıştır. İyileşme gücünü kaybetmeye başlayan Logan, bir yandan iyice yaşlanan Profesör X'e bakmakta bir yandan da şoförlük yaparak geçinmeye çalışmaktadır. Bir gün Laura adında bir kızı arabayla Meksika sınırına götürmesi istenir. Güçlü ve kötücül bir şirketin peşine düştüğü Laura'nın Logan'la bağları ortaya çıktıkça ikilinin kaçışı da gitgide zorlaşacaktır.



