Loğoğlu: "Türkiye, Kıbrıs için harekete geçmeli!"

Kıbrıs'ta gelinen son aşamayı değerlendiren emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için Türkiye'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Loğoğlu, "KKTC'nin uluslararası konumunu güçlendirmek ve tanınması için strateji belirlenmeli" dedi. Rumların kökleşmiş tutumu nedeniyle Kıbrıs'ta tek devletli çözümün mümkün görünmediğini ifade eden Loğoğlu, Rumların, Kıbrıs'ı Yunanistan'ın bir parçası olarak gördüğünü belirtti. KKTC ve Türkiye tarafının gösterdiği ciddi çabaya rağmen Rumların tutumu nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamadığını aktaran Loğoğlu, "Herkesin beklentisi bu defa sonuca ulaşılacağı yönündeydi. Fakat Rumların artık kökleşmiş tavrı nedeniyle netice çıkmadı. Bundan sonra tekrar bir araya gelirler mi? Bilmiyorum. Ancak gelinmeyeceği düşünülerek KKTC'nin tanınması için harekete geçilmeli" diye konuştu.



KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması için strateji uygulanması gerektiğinin altını çizen Loğoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat bu Türkiye'nin Özel Temsilci atamasıyla olmaz. Çünkü bunu kimse kabul etmez. Bu perde arkasından yavaş yavaş olur. Bugünden yarına olacak bir iş değil. Diplomaside sabırlı olmak gerekir. Önemli olan ilk olarak KKTC'nin konumu güçlendirmektir. Ekonomik, turizm ve kültürel ilişkilerini uluslararası planda güçlendirecek adımlar atılmalı." Türkiye'nin doğrudan yardım yaptığı ülkeler üzerinden Kıbrıs'ın tanınması için geniş çaplı dış politika atağı başlatmasının önemine vurgu yapan Loğoğlu, KKTC'ye uygulanan ambargonun kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Loğoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "KKTC 34 yıldır var. Fakat sadece Türkiye tanıyor. Ama kimse KKTC yoktur demiyor. Tanımıyorlar ama yoktur da diyemiyorlar. Türkiye bugün dünyada özellikle Afrika ülkelerine doğrudan en fazla yardım yapan ülkelerden birisidir. Dolayısıyla hatırımızın ve sözümüzün geçeceği bazı ülkeler olması gerekir. Hükümetin bunu kullanması lazım. KKTC'ye bu konuda sahip çıkılmalı ve destek verilmelidir. AB'nin KKTC üzerinde uyguladığı ambargoların kaldırılması için girişimde bulunulmalı. 'Türkiye'nin AB ile kendi ilişkileri kötü, nasıl olacak' diye sorulabilir. Türkiye bunu yapabilecek güçte. Çünkü Kıbrıs konusu çok önemli."