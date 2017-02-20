Loğoğlu: Yunanlılar Enosis'ten hiç vazgeçmedi!

Emekli Büyükelçi “Enosis, ölmeyen bir hortlak gibi her zamanYunanlıların ve Rumların zihinlerinin derinliklerinde yatan bir hedeftir” dedi.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ

Kıbrıs adasının Yunanistan’a bağlanması anlamına gelen Enosis yüzünden biten Kıbrıs görüşmeleri, Rumların niyetini ve hiç bitmeyen Enosis hayallerini ayyuka çıkardı. Yunan ve Rum tarafının Enosis’ten hiç vazgeçmediklerini ifade eden Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, “Enosis, ölmeyen bir hortlak gibi her zaman Yunanlıların ve Rumların zihinlerinin, derinliklerinde yatan bir hedeftir” dedi.

Rum okullarında Enosis’in anılmaya başlanmasını, ‘hortlak uyandı’ şeklinde yorumlayan Loğoğlu, şunları söyledi: “Onlar Enosis diyor, Yunanlılar megali idea diyor. Kıbrıs’ı bir Yunan toprağı, Yunan adası olarak görüyorlar.

Bu şaşırtıcı değildir. Ama Kıbrıs Türk tarafını bu kadar hevesli görünce herhalde ‘Bunu da söylersek bir şey olmaz’ diye bir şeye kapıldılar. Enosis hep akıllarında, gönüllerinde yatan bir husus olmuştur. Enosis’ten hiç vazgeçmediler. Kıbrıs tarih içinde hiçbir zaman Yunan egemenliğine girmedi.

”Askeri açıdan Türkler için bir tehlike olmayacağını dile getiren Loğoğlu, “Türklerin Kıbrıs’taki askeri üstünlüğü tartışılmaz. Rum ordusu Türk ordusuna karşı bir galibiyet elde edemez” diye konuştu.

ZAMANLAMASI YANLIŞTI

Kıbrıs görüşmelerinde zamanlamanın yanlış olduğuna dikkat çeken Loğoğlu, Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunun Kıbrıs görüşmelerine müsait olmadığını şöyle anlattı: “Türkiye’nin gündemindeki sorunlara, Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerine, dış politikasındaki sorunlarına baktığınızda Kıbrıs meselesini böyle bir zamanda heyecanla hevesle çözmeye çalışmak, buna çanak tutmak yanlıştı.

Rum tarafının akılları başlarına gelirse bilemiyorum ancak şu şartlarda Kıbrıs görüşmeleri rafa kaldırılmalıdır. Ortalık yatışsın, Türkiye’nin siyaseti sakinleşsin, Suriye meselesi çözülsün ondan sonra Kıbrıs sorununu çözmeye kalkışalım.

Uzunca bir süre bu görüşmelere ara verilmesi gerekir. Herkes ‘bu son fırsattı’ diyor. Kıbrıs’ın tarihine bakarsanız her görüşme başladığında ‘bu son fırsat’ denir. 1963’ten beri aralıklarla böyle gitmiştir ama hiçbir zaman son fırsat olmamıştır. Önemli olan o son fırsatlar arasında geçen zaman diliminde Kıbrıs Türkleri’nin, toplumunun kendini güçlendirmesidir.”

TÜRLÜ HESAPLAR

Rum tarafının Enosis’i bahane ederek görüşmeleri bitirmesi ile akıllara gelen, “bilerek mi masayı yıktılar” soruna da değinen Loğoğlu, “İpleri koparmayı seçerek nasıl bir kazanç sağladılar. Buna bakmak gerekir. Avrupa Biriliği zaten yanlarında, Rusya ve ABD başka işlerle meşgul ama Rusya’nın gölgesi Kıbrıs’ta.

Niçin bunu yaptıklarını anlamak için bundan sonraki adımlarını görmek lazım. Türk tarafını zor durumda gördükleri için aklımıza gelmeyen bir takım hesaplar içinde olmaları mümkün” diye konuştu