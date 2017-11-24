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Londra'da kırmızı alarm

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Londra'da kırmızı alarm
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Oxford Circus metro istasyonunda sıcak dakikalar yaşandı. Metro tahliye edilirken görgü tanıkları birçok insanın istasyondan koşarak kaçtığını ifade etti.

Londra metrosunda bir istasyon ihbar üzerine tahliye ediliyor. İstasyona silahlı polis ekipleri gönderildi.

Oxford Circus Tube istasyonunda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metro sistemleriyle ilgili yapılan resmi açıklamada polis soruşturmasının devam ettiği vurgulandı. Oldukça yoğun kullanılan bir metro istasyonu olarak bilinen Oxford Circus yakınlarında silah ateşlendiği öne sürüldü.

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