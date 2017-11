TÜYAP Kitap Fuarı'nda konuşan emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Lozan Konferansı Türkiye'nin tapusudur" dedi.

Büyükçekmece'de kitap fuarında "Bir Dönüm Noktası Lozan" başlıklı panelde düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye'nin, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirerek, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini daha da sağlamlaştırmak ve ülke demokrasisini taçlandırmak zorunda olduğunu anlattı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da "Mustafa Kemal'in hayatına bakın, bir saniye umutsuzluk yok, her zaman mücadele var" dedi. İlker Başbuğ şöyle konuştu: "Osmanlı Devleti 1911'de savaşın içerisine giriyor ve 1922 yani Yunan ordusunun İzmir'den denize dökülmesi. Baktığınız zaman arada bir 11 yıl var. Aslında biz her cephede yenilmiyoruz, baktığınız zaman baştanbaşa bir zafer abidesi olan Çanakkale Cephesi var. Ancak savaşa beraber girdiklerimiz yenilince biz de yenilmiş sayılıyoruz. Süreç Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ile devam ediyor. Daha sonra Lozan heyetinin belirlenmesi sürecinde Rauf Orbay, Mustafa Kemal'e danışıyor ve sorusuna yanıt olarak İsmet İnönü'nün katılması gerektiği talimatını alıyor. Mustafa Kemal bu öneriyi Mudanya Mütarekesi'ni göz önünde bulunarak vermiştir. Lozan Konferansı 21 Kasım 1922'de başlar, şunu çok net olarak ifade edelim. Lozan Konferansı Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Lozan'da önemli olan konular Kapitülasyonlar ve Musul konusudur. Tabi ki diplomatik konularda bu tarz anlaşmalarda her istediğinizi alamazsınız. Musul'u İngilizler bizim elimizden hırsız gibi haksız yere almışlardır. Bunda da en önemli malzemeleri Şeyh Sait isyanıdır. Şeyh Sait İsyanı İngiliz destekli bir ihanettir. Kıbrıs'ta aynıdır aslına bakarsanız. Şeyh Sait Cumhuriyet'e karşı bir isyan çıkarmıştır" dedi.