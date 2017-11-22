Bugünkü YENİÇAĞ »

LPG'ye de zam geliyor

»
LPG'ye de zam geliyor
LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren 5 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor." ifadesi kullanıldı.

LPG fiyatlarına Kasım ayı başında da 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. 

Zammın ardından İstanbul'da otogaz fiyatları ortalama 3.45 TL seviyelerine yükselecek

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
LPG'ye de zam geliyorLPG'ye de zam geliyorÇiftçinin bankalara borcu 16 katına çıktıÇiftçinin bankalara borcu 16 katına çıktıDolar ve Euro durdurulamıyorDolar ve Euro durdurulamıyorAltından da rekor geldi!Altından da rekor geldi!Merkez Bankası'ndan döviz hamlesiMerkez Bankası'ndan döviz hamlesiSingapur'dan inek ithalatında vergi sıfırlandı!Singapur'dan inek ithalatında vergi sıfırlandı!Dolardan tarihi rekor!Dolardan tarihi rekor!KYK kredisi ve bursu alanlara önemli uyarıKYK kredisi ve bursu alanlara önemli uyarıŞimşek'ten Halkbank açıklamasıŞimşek'ten Halkbank açıklamasıYem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam yapıldıYem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam yapıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti