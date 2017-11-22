LPG'ye de zam geliyor

LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren 5 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor." ifadesi kullanıldı.

LPG fiyatlarına Kasım ayı başında da 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

Zammın ardından İstanbul'da otogaz fiyatları ortalama 3.45 TL seviyelerine yükselecek