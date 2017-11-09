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Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'da alıkondu

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Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'da alıkondu
Lübnanlı bir üst düzey hükümet yetkilisi Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz günlerde istifa eden Başbakan Saad Hariri'yi zorla alıkoyduğunu söyledi.

Hükümet yetkilisi, Hariri'nin Lübnan'a geri dönmesi için uluslararası toplumun baskı yapması gerektiğini söyledi.

Hariri, geçtiğimiz Cumartesi günü gittiği Riyad'da istifa etmiş ve can güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Hariri'nin ülkeyi terk etmekte özgür olduğunu belirtmişti ancak Hariri, Beyrut'a dönmedi. İstifasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne de giden Hariri, ardından yeniden Riyad'a dönmüştü.

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