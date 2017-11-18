Lübnan Başbakanı Saad Hariri Fransa'da

Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Fransa'ya ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da istifasını açıklayan ve bir süredir zorla alıkonulduğu iddia edilen LübnanBaşbakanı Saad Hariri'nin ve ailesinin Fransa'ya ulaştığı ifade edildi.

Fransa Devlet Başkanı Macron, yaptığı açıklamada Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi ülkesine davet etmişti. Davetin ardından Saad Hariri Fransa'ya gideceğini ve daha sonra ülkesine döneceği belirtildi.

Saad Hariri Suudi Arabistan'da yaptığı istifa konuşmasında hayati tehlikesinin bulunduğunu bu yüzden ülkesine dönmediğini belirtmiş ve İran destekli grupları bundan suçlu tutmuştu.