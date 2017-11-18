Bugünkü YENİÇAĞ »

Lübnan Başbakanı Saad Hariri Fransa'da

»
Lübnan Başbakanı Saad Hariri Fransa'da
Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Fransa'ya ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da istifasını açıklayan ve bir süredir zorla alıkonulduğu iddia edilen LübnanBaşbakanı Saad Hariri'nin ve ailesinin Fransa'ya ulaştığı ifade edildi.

Fransa Devlet Başkanı Macron, yaptığı açıklamada Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi ülkesine davet etmişti. Davetin ardından Saad Hariri Fransa'ya gideceğini ve daha sonra ülkesine döneceği belirtildi.

Saad Hariri Suudi Arabistan'da yaptığı istifa konuşmasında hayati tehlikesinin bulunduğunu bu yüzden ülkesine dönmediğini belirtmiş ve İran destekli grupları bundan suçlu tutmuştu.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Lübnan Başbakanı Saad Hariri Fransa'daLübnan Başbakanı Saad Hariri Fransa'daArabistan, Almanya'daki büyükelçisini geri çağırdıArabistan, Almanya'daki büyükelçisini geri çağırdıÇin'de 6,9 büyüklüğünde depremÇin'de 6,9 büyüklüğünde depremSkandal NATO tatbikatının fotoğrafları ortaya çıktı!Skandal NATO tatbikatının fotoğrafları ortaya çıktı!ABD Başkanı Trump'tan vergi reformuna destek!ABD Başkanı Trump'tan vergi reformuna destek!NATO: "Hata, kalıcı sorunlara yol açmamalı"NATO: "Hata, kalıcı sorunlara yol açmamalı"Norveç, Türkiye'den özür dilediNorveç, Türkiye'den özür dilediArjantin'deki askeri denizaltıdan 48 saattir haber alınamıyorArjantin'deki askeri denizaltıdan 48 saattir haber alınamıyorIrak Dışişleri Bakanı el Araci: "IŞİD askeri olarak bitti"Irak Dışişleri Bakanı el Araci: "IŞİD askeri olarak bitti"Meteoroloji'den kritik uyarıMeteoroloji'den kritik uyarı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti