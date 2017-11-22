Lübnan'a dönen Başbakan Hariri'nin istifası askıya alındı

17 gün sonra ülkesine dönen Lübnan Başbakanı Hariri, "Cumhurbaşkanına istifamı sundum, beklememi istedi." dedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunduğunu ancak istifasının kabul edilmediğini duyurdu. Hariri, Aoun'un 'diyolog' kanallarını göstererek kendisine beklemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

"İSTİFAMI SUNDUM, BEKLEMEMİ İSTEDİ"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunduğunu, Avn'ın beklemesi gerektiğini söylediğini" belirtti.

17 GÜN SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da Lübnan Başbakanlığı görevini, Riyad'da katıldığı canlı yayında bıraktığını duyuran Saad Hariri, istifasından 17 gün sonra ülkesine geldi.

Mısır'daki temaslarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğrayan Hariri, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Saad Hariri'nin, suikast sonucu öldürülen eski başbakanlardan Refik Hariri'nin Beyrut'ta bulunan mezarını ziyaret ettikten sonra konutuna geçeceği kaydedildi.

HARİRİ'NİN TEMASLARI VE İSTİFA SÜRECİ

Eski Başbakan Hariri, Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da açıkladığı istifasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da da temaslarda bulunmuştu. Hariri son olarak dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğramıştı.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili açıklamasında, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve kısa süre içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.