Bugünkü YENİÇAĞ »

Lucescu Galatasaray'dan süre istedi

»
Lucescu Galatasaray'dan süre istedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal'ın, Romanya'da Mircea Lucescu ile görüşmesinde Rumen teknik adam yapılan teklifi düşünmek için süre istedi.

Başkan Dursun Özbek, Lucescu'ya takımın mevcut kadrosu, maliyeti ve teknik heyet konusundaki tüm detayları ilettiğini açıkladı. Rumen hocanın kararını bugün kendisine ileteceğini ifade etti. Lucescu görevi kabul etmesi halinde sadece İgor Tudor ve futbolcular değil sportif direktör Cenk Ergün de kendisine bağlı çalışacak. G.Saray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Lucescu futbolun da tek patronu olacak.

Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Rumen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.

"İLK YENİLGİDE TUDOR ZOR DURUMDA KALIR" 

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih ettiği gelen haberler arasında.

İlgili Haberler
Dursun Özbek: Lucescu yarın kararını açıklayacak
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Trabzonspor Burak'ı resmen duyurduTrabzonspor Burak'ı resmen duyurduNeymar PSG ile anlaştıNeymar PSG ile anlaştıNegredo İstanbul'a geliyorNegredo İstanbul'a geliyorLucescu Galatasaray'dan süre istediLucescu Galatasaray'dan süre istediDemirören, Güneş görüşmesinin detayları ortaya çıktıDemirören, Güneş görüşmesinin detayları ortaya çıktıDursun Özbek: Lucescu yarın kararını açıklayacakDursun Özbek: Lucescu yarın kararını açıklayacakBeşiktaş, Negredo için İspanya'ya gidiyorBeşiktaş, Negredo için İspanya'ya gidiyorRonaldo 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaRonaldo 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaAbdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalarFatih Terim işsizlik maaşı alacakFatih Terim işsizlik maaşı alacak
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti