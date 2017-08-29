Lucescu: Sadece aptallar fikrini değiştirmez

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Lucescu, Oğuzhan Özyakup konusunda fikrinin 3. hafta sonrasında değiştiğini "Sadece aptallar fikrini değiştirmez" ifadesiyle açıklakladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı düzenliyor. Lucescu Oğuzhan Özyakup konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Lucescu, “İlk olarak bu benimle Oğuzhan'ın arasında olan bir durum. Kendisine telefon ettim. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızda hakemler değişti. Pazar gününden önce futbolcu listesi verdik. Gördüğüm 3 maçta Beşiktaş kaptanı olarak çok formda görmedim. En son maçını izleyince daha farklı düşüncelere sahip oldum. Türk oyuncuları son gördüğünüz maçta, son haftakilerden önce düşündükten sonra ona telefon ettim ve durumu izah ettim. Bu saatten sonra sana bağlı, ben seni buradaki ekipte görmek istiyorum dedi. Aramızda hiçbir sorun yok. Profesyonel bir durum. Önemli olan hayatta hata yaptığınız zaman hatayı tekrar etmemek ve hatanın oluşmaması için gereken önlemi almak” açıklamasında bulundu.

YABANCI KISITLAMASI TARTIŞMASI

Yabancı kısıtlaması hakkında da konuşan Lucescu, “Bu konuda tartışıp uzun uzun konuşmak lazım. Her ekipte oynayan Türk ve yabancı sayısına baktığınız zaman, en fazla 4 oyuncu oynuyor. Tabi bazılarının zorluk derecesi oluyor ve seçmekte zorlanıyorsunuz. Tabi ki en iyileri Avrupa’da… Avrupa’da da böyle. Oyun organizasyonunu yapmak, rakip için bilgi vermek ve aynı zamanda karşı takımı domine etmek için çalışmalar yapmak lazım.

Çok önemli iki tane maçımız var. Ben en iyi Türk oyuncularını almaya karar verdim. Oyunun dışında tecrübeleri de önemli. Oyuna hazırlanmak da çok önemli. Sadece tecrübeli oyuncularla bunu çabuk gerçekleştirebilirsiniz. Onlar bana çok yardımcı olacak. Şimdilik durum bu. Gelecek ne yapabiliriz, bakacağız. Milli takıma önem veriyoruz. Geçmişte de çok iyi ve pozitif bir takım vardı. 2002 ve 2008 çok iyi sonuçlar elde edildi” dedi.

Oğuzhan Özyakup'un Cuma günü açıklanan A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından büyük tepki oluşmuştu. Pazartesi günü ise Beşiktaşlı futbolcu kampa dahil edildi. Bu kararın değişmesinde TFF Milli Takımlardan sorumlu yönetici olan Ali Dürüst'ün etkili olduğu iddia edildi.

KADRO VE UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

“En iyi hazırlanmış, en tecrübelilerle ve bu gruba ruhlarını verecek olanlarla devam ediyoruz. Bu maçları gençlerle oynayamayabilirsiniz. Bu kadar kısa sürede gençlerle zor olur! Bir maçtan öbür maça 5-6 tane oyuncu değiştirebiliriz. Ama oyuncular arasında imaj ve tecrübe olarak fark olabilir. Ama değer olarak hepsi aynı. Bu yüzden hepsini çok iyi motive ediyorum. Her şeylerini verecek şekilde, onlar Türk futboluna uygun olarak sahada savaşacakları şekilde motivasyon sağlamak lazım. Çok iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Ukrayna son maçta bizim son maçımızdan 7 KM daha fazla koştular. Onlara boş alan bırakmayacağız. Tecrübemizle bu konuyu halledeceğimize inanıyorum. Unutmayalım ki Ukrayna bu grupta diğer rakiplere göre oyunun kontrolünü elde daha çok tutan bir ekip. Tecrübelerine saygım var. Onlarla bir geçmişe sahibim. Onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ben de aynı şeyi onlara karşı hissediyorum. Bunu onlar da biliyor.”

“ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCULARI VAR”

Lucescu rakip Ukrayna maçına ise şöyle değindi: “Bu maça hazırlanmak o kadar önemli ki sonucu bizi üzmemeli. Benim bu konuda hiç problemim yok. Kazanmak için çalışıyoruz. Bizim bir kaç avantajımız var tabi ki… 3 sistemle oynuyorlar. Yarmolenko ve Konoplyanka diye çok tehlikeli 2 futbolcuları var. Biz de kendi futbolcularımıza güveniyoruz. Sonuçlar bazen istediğiniz gibi olmayabilir ama bakacağız! Bir anlık hata ve bir hakem hatası sonuca etki edebilir. Ama biz bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bunu da akılla ve dikkatle yapacağız. Ukrayna bu konuda daha şanslı. 40 bin seyircileri olacak. Onlar da Rusya’da olmak istiyor. Biz de orada olmak istiyoruz, sadece onlar değil!”

Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasıyla ilgili olarak da konuşan Mircea Lucescu, “Ben herkesin 1 şansı daha olması gerektiğine inanıyorum. Hemen cezalandırmamak lazım. Eminim ki kendisi de üzgündür. Ben onunla konuştuğum zaman, ‘Ben Türk'üm. Kalbim burada’ dedi. Türk futbolunun Dünya Kupası için çıktığı yolculukta o da bizimle birlikte. Hazır mı değil mi ona bakacağız ama bu farklı bir durum. Ancak basınla olan ilişkisinde umut ediyorum ki siz de yardımcı olacaksınız. Genç bir arkadaşın bir anda kendisini kaybedip sinirlendiğini daha önce de görmüşsünüzdür. Türk futboluna verdiği emeklerin karşılığı olarak affedilmeyi hak ediyordur. Eğer bu devam ederse farklı bir şey. Ben insanları bu şekilde yargılarım ve tekrar geri dönme şansının olması gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz olayla ilgili kendisi de çok üzgün. Belki basın önünde bir şey söylemedi ama ben anlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.