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Lucescu'dan yabancı futbolcu açıklaması

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Lucescu'dan yabancı futbolcu açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Romanya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Lucescu, yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin de açıklamada bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Romanya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Rumen teknik adam, önceki gün La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Ligdeki futbolcuların yüzde 65'i yabancı, fakat ülke dışında oynayan Türk futbolcular var. Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz." açıklamalarında bulunmuş ve yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Tecrübeli teknik adam o sözlerine de basın toplantısında açıklık getirdi. İşte Lucescu'nun açıklamalarından satır başları:

"Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz.

Açık olarak söyledim. Romanya, Rusya, Polonya, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkesi... Ben bundan bahsettim. O röportajda çok daha önemli şeyler vardı.

Türkiye Ligi'nin ortalama yaşı, 29-30 arası. Avrupa'nın yaş seviyesinden yukarıda. Türkiye'de oynayan yabancı kadar, Avrupa'da oynamıyor. Mücadeleci bir milli takımı kiminle yapabilirim? Avrupa'da hiçbir ülkede, Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor.

14 yabancı, 14 yerli. yüzde 50 gibi gözüküyor ama bu sahada öyle değil. 11 futbolcunun yüzde 80'i yabancı. Ben yabancı futbolcuya karşı değilim. Olduğu gibi kalması taraftarıyım. Ama milli takımdaki oyunculara biraz daha şans verilmesini talep ettim.

Teknik olarak çok üst düzeyde olan Türk oyuncular ile üst seviyede bir Türk Milli Takımı kurabileceğimize inanıyorum. Bütün açıklamalar bu minvalde gitti. Siz Türk olarak, bir Türk takımında 11 yabancı oynamasına nasıl bakıyorsunuz? 

Türk futbolcuların hiçbiri için, 'Artık çağırmayacağım' demedim. İyi futboloynayan oyuncular, 35-36 yaşında da oynayabilir. Kulüplerin oynatmadığı Türk gençleri ben milli takımda oynatmak istiyorum. O şansı burada vermek istiyorum."

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