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Lucescu'nun imza töreninde gergin anlar

Lucescu'nun imza töreninde gergin anlar
Türk Milli Takımı'nın başına Rumen teknik direktör Lucescu getirildi. İmza töreninde yapılan basın açıklamasında Lucescu'nun sağlıyla ilgili soruya ise TFF Başkanı Demirören sert çıktı.
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