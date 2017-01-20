Lüks araç satışı durma noktasına geldi

Lüks ve ultra lüks araç satışları, 25 Kasım'daki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarının ardından geçen yılın aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 50 azalarak 2 bin 442'ye geriledi.

25 Kasım'da yürürlüğe giren ve ÖTV'yi motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda yüzde 60'a, 1600-2000 cc arası araçlarda yüzde 110'a, 2000 cc üzeri araçlarda ise yüzde 160'a çıkaran düzenleme, lüks E ve ultra lüks F segmentteki satışlarda etkisini göstermeye hemen başladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2016 yılı aralık ayında 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşen otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 daralırken, lüks ve ultra lüks araç pazarında aynı dönemde ÖTV artışının da etkisiyle yüzde 50,5 küçülme yaşandı.

E ve F segmentlerinde Aralık 2016'da 2 bin 442 otomobil satılırken, bu rakam 2015 yılının aynı ayında 4 bin 929 olmuştu.

2016'nın tamamı bir önceki yıl ile kıyaslandığında ise lüks E segmentte yüzde 3,9 düşüşle 22 bin 558, ultra lüks F segmentte yüzde 3,7 gerilemeyle 5 bin 41 araç satışı yapıldı.

Toplamda yüzde 3,8 azalan lüks ve ultra lüks araç satışları, bu düşüşe rağmen 2015 yılındaki 28 bin 701'lik rekorun ardından geçen yıl 27 bin 599 ile en yüksek ikinci seviyesini gördü.