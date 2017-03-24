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Lyon taraftarına İstanbul'a gitmeyin uyarısı

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Lyon taraftarına İstanbul'a gitmeyin uyarısı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşen Olympique Lyon Kulübü, seyircilerine 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçına gitmemelerini tavsiye etti.

Lyon bölgesinde yayın yapan yerel radyo RADİO SCOOP haberine göre Olympique Lyon yönetimi İstanbul'daki Beşiktaş rövanşını seyircileri açısından sakıncalı buluyor.

Aralık ayında Vodafone Arena önünde meydana gelen intihar saldırısını hatırlatan Radio SCOOP, bu saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu tür saldırıların olma riski nedeni ile Lyon seyircisinin rövanş maçına gitmemelerinin tavsiye edildiğini duyurdu.

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