LYS tercih sonuçları açıklandı

LYS tercih sonuçları osym.gov.tr adresinde açıkladı.

Merakla beklenen LYS tercih sonuçları nihayet açıklandı. Milyonlarca öğrenci LYS tercih sonuçlarını öğrenmek ve üniversite tercihlerini yapmak istiyor. ÖSYM sonuç sorgulama sayfasına ulaşmak ve LYS tercih sonuçlarınızı öğrenmek için haberimizin içeriğini okuyabilirsiniz. İşte LYS tercih sonuçları ve ÖSYM sonuç sorgulama sayfası…

EN ÇOK KAYIT YAPILAN FAKÜLTELER

Eğitim Uzmanı Aladdin Dinçer, 2016-17 öğretim yılında en çok yeni kayıt yapılan fakültelerin iktisadi idari bilimler ve işletme, edebiyat ve fen edebiyat, sağlık bilimleri ve tıp, mühendislik, mimarlıklar ve doğa bilimleri, eğitim, ilahiyat ve İslami İlimler, hukuk fakülteleri olduğunu söyledi. Dinçer, yüksekokullarda ise sağlık ve spor ve uygulamalı bilimler, meslek yüksekokullarında da meslek yüksekokulları, sağlık, sosyal ve teknik meslek yüksekokullarının tercihte ilk sıralardaki koruduğunu belirtti.

910 BİN 680 KONTENJAN

Bu yıl geçen yıl ayrılan kontenjandan 58 bin 284 fazla artan kontenjana göre tercihler yapıladığını anlatan Dinçer, “YÖK Başkanı ‘lisans ve ön lisans kontenjanının 910 bin 680′ olduğunu açıkladı. YÖK Başkanı açıklamasına devamla “sınavların adalet sağlayan bir mekanizma olduğu hususunda bir uzlaşı' olduğunu ifade etti. Aynı açıklamasında YÖK Başkanı ‘açık öğretim kontenjanlarının da 24 bin arttırılarak 194 bin 158’e çıkarıldığını' söyledi. Sınavların adil ve eşitlik sağlayan bir işlev gördüğü ve üzerinde bir mutabakat olduğu hususu oldukça tartışmalı bir konudur. Mevcut durum kötünün iyisi olarak açıklansa daha anlaşılabilir olacak” dedi.

E-KAYIT NASIL YAPILIR? BİLİNMESİ GEREKENLER

LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme elektronik kayıt yapacaklar.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıtları başlayacak. Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.