Maarif Vakfı’nın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere yönelik olarak MEB bütçesinden 241 milyon Türk Lirası aktarılacak.

Bugünkü Resmi Gazete’ye göre, "yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi dahil olmak üzere bu kurumlarda görev yapmak, yayınlar yapmak, metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek" gerekçesiyle 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na, genel bütçeden ve MEB bütçesinden kaynak aktarılması karara bağlandı.

Bu karar ile birlikte Maarif Vakfı’na, MEB bütçesinden 241 milyon TL aktarılacak.

İşte o karar: