Macera sonlanıyor

Evvela şunu söyleyim, MHP kendini buluyor... Eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Kaya, Bahçeli'nin partiyi AKP'nin başkanlık hevesine perçinlemeye başladığı günden bu yana suskundu, beklemedeydi, nihayet gereğini yerine getirdi...

"Devlet Bahçeli artık tek kişilik partinin Genel Başkanıdır" dersek yanlış söylememiş oluruz.

Kaya'nın istifa suretiyle sergilediği tepki, MHP Grubu adına alınmış bir karardır. Kaya bu kararıyla MHP'ye oy vermiş milyonlarca seçmenin de duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur...

Durum hoşuma gittiği için tekrarlıyorum:

-Bahçeli artık tek kişilik partinin lideridir!

MHP'nin üst düzey yönetiminde bulunanlar da şayet Devlet Bey ile yollarını ayırır ve partili cumhurbaşkanı sürecine karşı çıkarsa, referandum da söz konusu olmaz; böylece AKP'nin başlattığı macera da sonlanmış olur...

Öncelikle o değiştirilmeli

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Bayılıyorum konuşmalarına; malûmun ilamı da olsa söyledikleri dilinde ayrı bir güzelliğe bürünüyor...

Mesela biri...

-Başkanlık bizim 600 yıllık geleneğimizde var...

Cumhuriyete karşılık padişahlığı işaret ediyor; cesaret işte!

Bir tane daha var:

-Vesayet sistemini değiştiriyoruz...

Doğru; adına başkanlık dedikleri yeni vesayet sistemi çıkıp gelebilir...

Üçüncü lâfı da ilginç:

-Rejimi değil, sistemi değiştiriyoruz...

Ha rejim, ha sistem, aynı anlama gelen iki kelime...

Öncelikle değiştirilmesi gereken gibi, ha kafa, ha baş...

Biraz da magazin olsun

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Yazıma bugün biraz olsun magazin niteliği kazandırmak istiyorum; umarım fazla eleştiren çıkmaz...

Reşat Başer eski bir gazeteci arkadaşımızdı, biz ona bilmem neden "Kofi" derdik. Uzun zamandan beri, siz deyin on sene, ben diyeyim yirmi seneden beri arkadaşımız değil...

Kofi, kof çıktı anlayacağınız...

Yanlış anlaşılmasın, dışlamadık, o arkadaşlarını dışladı...

Aklına estiği gibi yaşamayı severdi. Nitekim yirmi yılı aşkın zamandır basından kopmuş, mesleği bırakmış ve kimseye gözükmeden İstanbul'u terk etmişti...

Bütün bunları nice yıl sonra öğrendik...

* * *

Akdeniz'e inmiş, Göçek'de mekân tutmuş...

Sandalcılıkla işe başlamış, sonra bir tekne edinip turistleri

gezdirmeyi yani kaptanlığı seçmiş...

Göçek'te herkes onu "Dede" adıyla tanıyormuş...

Bir ara kulağımıza geldi, "Reşat bir İngiliz hanımla evlendi" dediler; sonra duyduk ki boşanmışlar...

Arkadaşları olarak iz sürmekten yorulduk ve Reşat!'ın peşini bıraktık. Hayırsıza, hayırsızlık nasılmış göstermek istedik...

* * *

Önceki akşam televizyonda "Balık" adında yerli bir filmle karşımıza geldi. Gazeteci kaptan karışımı Kofi sonunda figüran olmuştu. Filmde hasta refakatçisini canlandırıyordu...

Eee, hayat böyle işte; gün güne denk düşmüyor!

ANLAMLI SÖZLER

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Siyasetçinin aile terbiyesi, konuşmaya başlayınca ortaya çıkar. (Bernard SHAW)