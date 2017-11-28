Macron: "Fransa, ne yapacaklarını söylemeyecek!"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bundan böyle ülkesinin Afrika halklarına ne yapacaklarını söylemeyeceğini duyurdu

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'yu ziyaret eden Macron, kendisinden önceki Fransaliderlerinin tavrına ters düşen bir açıklama yaparak, kendisinin Afrikalılara yapmaları gerekeni söylemeyecek bir kuşağın üyesi olduğunu söyledi.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da üniversite öğrencilerine hitap eden Macron, "Benim kuşağım gelip Afrikalılara ne yapacaklarını söylemeyecek bir kuşak" dedi. "Benim kuşağım, en güzel siyasi anılarından birinin Nelson Mandela olduğu bir kuşaktır."

"Sahel 5" adıyla kurulan ve Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer'in katıldığı askeri girişim, bölgenin güvenliğini korumak gibi çok zor bir görevi üstlenecek.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Kabore ile görüşmesinden sonra "Bu savaşı en kısa zamanda kazanmamız şarttır" diyen Macron, Sahel 5 gücü için "yeterince hızlı gelişmediğini düşünüyorum" dedi.

Sayıları binleri bulan Birleşmiş Milletler barış gücü askeri, Fransız birlikleri, askeri eğitmenler ve dron operatörlerinin çabaları, bölgede giderek yayılan şiddeti durdurmaya yetmiyor. Büyük ülkeler şimdi umutlarını Sahel 5 gücüne bağlamış durumdalar. Sahel 5 gücü yedi tabur halinde 5,000 askerden oluşacak ve aynı zamanda insani ve kalkınma projelerinde de görev alacak.