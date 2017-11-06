Bugünkü YENİÇAĞ »

Maden işçileri kendini madene kilitledi

»
Maden işçileri kendini madene kilitledi
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesinin önünü açan torba tasarıyı protesto eden madenciler kendilerini maden ocağına kilitledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının, ‘TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir’ şeklindeki 58’inci maddesi, Zonguldak’ta tepki çekmişti. Genel Maden İşçileri Sedikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler, arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı. 

İlgili Haberler
Ağbal, "Şeker fabrikaları özelleştirilecek"
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
TRT’nin acı kaybı: Ünlü sunucu vefat ettiTRT’nin acı kaybı: Ünlü sunucu vefat ettiMaden işçileri kendini madene kilitlediMaden işçileri kendini madene kilitlediCHP ‘Türkiye’de sosyal bozulma’ raporu hazırladıCHP ‘Türkiye’de sosyal bozulma’ raporu hazırladıPutin'in danışmanı Dugin'den Türkiye'ye flaş uyarıPutin'in danışmanı Dugin'den Türkiye'ye flaş uyarıBursa'da ihale skandalıBursa'da ihale skandalıKaraman'da kız yurdunda yaşanan olaya ilişkin Valilik'ten açıklamaKaraman'da kız yurdunda yaşanan olaya ilişkin Valilik'ten açıklama"Lozan Konferansı" Türkiye'nin tapusudur"Lozan Konferansı" Türkiye'nin tapusudurKırgız-Türk Kız Meslek Lisesi 25. yılını kutluyorKırgız-Türk Kız Meslek Lisesi 25. yılını kutluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 11 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti