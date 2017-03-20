Maden işçilerini taşıyan araç tırla çarpıştı!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan servis aracı Piribeyler mevkisinde kereste yüklü bir tır ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İlk belirmelere göre kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.