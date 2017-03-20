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Maden işçilerini taşıyan araç tırla çarpıştı!

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Maden işçilerini taşıyan araç tırla çarpıştı!
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

 

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Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan servis aracı Piribeyler mevkisinde kereste yüklü bir tır ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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İlk belirmelere göre kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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