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Madenciler greve gidiyor!

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Madenciler greve gidiyor!
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Demirci, Kamu-İş ile yaptıkları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 2 aylık yasal süresinin 1 Eylül 2017 günü dolacağını ifade etti. Sendika, anlaşma sağlanılmazsa greve gidecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Kamu-İş ile Genel Maden işçileri Sendikası arasında sürüyor. Görüşmelerin 2 aylık yasal süresi ise 1 Eylül 2017 günü dolacak. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, anlaşma sağlanamaması durumunda greve çıkma haklarının doğacağını ifade etti.

Demirci, "Biz dün itibariyle grev kararı aldık. Eğer anlaşma sağlanamazsa 29 Ağustos günü greve çıkıyoruz. TTK'yı kapsıyor. 7 bin 600 işçiyi kapsıyor. Kamu-İş Genel Sekreteri ile beraberdik. MTA'nın toplu iş sözleşmesini imzaladık. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah bir oturum yapacağız. İnşallah o hafta içerisinde masa başında çözeriz.

Eğer çözemezsek, bizim taleplerimiz yerine gelmezse bayramda greve çıkacağız. İnşallah masa başında anlaşırız. Zaten anlaşamadığmızı bir madde yok. Biz sadece bakanın vermiş olduğu maddeleri istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. İnşallah sıkıntı olmadan anlaşırız" diye konuştu.

GMİS, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait müesseselerdeki panolara grev kararına ilişkin şu yazıyı astı:

"Yetki kapsamı içindeki iş yerlerinde çalışan üyelerimizin iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla uyuşmazlık çıkan işletme toplu iş sözleşmesi kapsamı içinde bulunan TTK ile bağlı iş yerlerinde uygulanmak üzere 6356 sayılı yasanın 60'ıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden grev kararı alınmasına, grev kararının 29 Ağustos 2017 Salı günü saat 07.30´da uygulanmaya konulmasına karar verilmiştir."

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