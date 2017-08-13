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Maganda kurşununa 2 yıl dayanabildi

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Maganda kurşununa 2 yıl dayanabildi
2015'te İstanbul Sultangazi'de bir maganda kurşununa hedef olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş hayatını kaybetti.

İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde maganda kurşunu isabet eden ve olay tarihinde 17 yaşında olan Ahmet Emre Çavuş, bu sabah hayatını kaybetti.  Çavuş, kurşunun isabet etmesi nedeniyle göğsünün altından itibaren felç olmuştu.

BU SABAHA KARŞI KURTARILAMADI

Son dönemde durumunda düzelme görülen ancak beklenmedik bir durumla son bir haftada durumu kötüye giden Ahmet Emre Çavuş yeniden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürülürken önceki gün yoğun bakım ünitesinde bilinç kaybı ile karşılaştı. Doktorlar kullanılan tüm ilaçları keserken, kendisine gelen liseli gençte bilinç kaybı görüldü. Testlerde, Ahmet Emre Çavuş'un kasıklarında gizli enfeksiyon tespit edildi. Liseli genç bu sabaha karşı kurtarılamadı. Anne ve babası yıkılan Ahmet Emre Çavuş'un cenazesi yarın Sultangazi Cemevi'nde yapılacak tören ardından toprağa verilecek.

ÇOK SAYIDA İSİM ZİYARETİNE GELMİŞTİ

Çavuş'u, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Sultangazi, Avcılar, Bakırköy Belediye başkanlarının yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan futbolcu Arda Turan'a kadar tanınmış çok sayıda isim ziyaret etmişti.

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