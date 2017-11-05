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Mahkeme armutu silahtan sayıldı

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Mahkeme armutu silahtan sayıldı
Bursa'da mahkeme, pazarda yaşanan kavga sırasında fırlatılan armutları silahtan saydı.

Olay, geçen yılın Ağustos ayında, Kestel ilçesine bağlı Ümitalan köyünde meydana geldi.

Meyve satmak için tezgah açan 53 yaşındaki Hatice Kadıoğlu ile 48 yaşındaki Zekiye Konuk arasında "müşteri paylaşımı" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadınlar, birbirine tezgahlarındaki elma ve armutları attı. Meyveler havada uçuşurken, başına armut isabet edince hafif yaralanan Konuk'un şikayetiyle olay, yargıya taşındı. Kadıoğlu hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda, Kadıoğlu'na "kasten yaralama" suçundan 120 gün adli para cezası verdi.

Hakim, suçun yaralamaya elverişli olduğu için silahtan sayılan armut ile işlenmesi nedeniyle cezayı 1/2 oranında artırıp, 180 gün adli para cezasına yükseltti. Sanığın iyi halini dikkate alan hakim, cezayı 150 güne düşürüp, günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirdi.

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