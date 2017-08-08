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Mahkeme Başkanından ByLock uyarısı

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Mahkeme Başkanından ByLock uyarısı
Aydın'da görülen FETÖ davasında mahkeme başkanı ByLock'taki yazışmaların ellerine ulaştığını söylerken "ByLock kullandığını kabul etmeyenler bir kere daha düşünsün" dedi.

FETÖ'nün Aydın'daki çatı oluşumuna yönelik 37'si tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

'ALDIĞIM TELEFONDA BYLOCK VARDI'

Savcılık sorgusunda örgütün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock’u kullandığını belirten tutuklu sanıklardan Kadir Biricik, mahkemede ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Gözaltına alındığında panik halinde ifade verdiğini söyleyen Biricik, "İki yıl önce ikinci el telefon satın almıştım. Aldığım bu telefonda ByLock programı vardı. Daha sonra telefonumu değiştirdim. Yeni aldığım telefona da önerilen programlar arasında gördüğüm için ByLock programını indirdim. Programı hiçbir şekilde kullanmadım" dedi.

'YAKIN ZAMANDA İÇERİKLER ELİMİZE ULAŞMIŞ OLACAK'

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, Biricik’in bu sözleri üzerine, "ByLock kullandığını kabul etmeyenler bir kere daha düşünsün. ByLock’un içerikleri savcılığımıza gelmeye başladı. Yakın zamanda içerikler elimize ulaşmış olacak" dedi.

'TİCARETİM OLMADI, GÜLEN'DEN TALİMAT ALMADIM'

2009 yılına kadar FETÖ’nün mütevelli heyetinde yer aldığını kabul eden iş adamı Mustafa Ancın da terör örgütü üyesi olmadığını, darbe girişimiyle de alakasının bulunmadığını söyledi. Dershanelerin kapanma süreciyle beraber FETÖ ile tüm ilişkisini kestiğini söyleyen Ancın, "Yardım amaçlı cemaat ile bağlantım vardı. Terör örgütü olduğunu kesinlikle bilmiyordum. FETÖ’den kapatılan Muzaffer Ancın Okullarının 2015 yılına kadar yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Bu görevi yürütmemin sebebi ise baba vasiyeti olmasından dolayıdır. 2015 yılının Aralık ayında da tüm hisselerimi devrettim. Bu örgütle hiçbir ticaretim olmadı. Fetullah Gülen'den hiçbir şekilde talimat almadım" diye konuştu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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