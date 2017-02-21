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Mahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

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Mahkeme binasına saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Pakistan’ın kuzey batısındaki Hayber-Pahtunhva Eyaleti’nin Çarseda kasabasında yerel mahkeme binası önünde arka arkaya patlayan bombalarda beş kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Pakistan gazetelerinde yer alan haberlere göre, mahkeme binasına girmek isteyen saldırganlar mahkeme binası önünde güvenlik güçlerine ateş açtılar.

Güvenlik güçlerinden yapılan ilk açıklamaya göre saldırganlardan biri üzerindeki bomba düzeneğini patlatırken iki saldırgan da içeride onlarca hakim ve avukatın bulunduğu mahkeme binasına girmeyi başardı.

Gelen ilk haberlere göre güvenlik güçleri iki saldırganın girmeyi başardığı mahkeme binasını güvenlik şeridi ile çevirdiler.

Gazete haberlerine göre saldırıda şu ana kadar beş kişinin öldüğü belirtilirken, görgü tanıkları ilk patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Peşevar ve Çarseda’daki hastanelerin alarm durumuna geçirildiği belirtildi. Saldırıyı Pakistan’daki Cemaat-ül-Ahrar üstlendi.
 

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