Mahkemeden Kışanak ve Tuncel kararı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri reddedildi, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu’nda konuştuktan sonra döndüğü Diyarbakır’da 25 Ekim'de gözaltına alınmış ve 30 Ekim'de tutuklanarak Kocaeli’deki Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, Kışanak’ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırarak yerine kayyım olarak Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atila atamıştı.

Kışanak hakkında “Örgüt kurma ve yönetme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve 41 defa “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlaması ile iddianamede hazırlanmıştı. İddianamede, Kışanak’ın 230 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Kışanak ve Tuncel’in hakkında davaları hakkında birleştirme kararı vermişti. Mahkeme birleştirme kararı verdiği davanın yargılamasının Diyarbakır’da yapılması durumunda “Kamu güvenliği açısından tehlike yaratacağı” gerekçesiyle, davanın başka bir ile nakli için Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazmıştı. Bakanlık, davanın nakli konusunda şu ana karar vermediği öğrenildi.