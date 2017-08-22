Mahmut Uslu, "Konya'nın başkanı zaten parelelci"

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı



Spor kamuoyunda bomba etkisi yaratan bu haber, bir buçuk sene önce Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu’nun kameralar karşısında söylediği sözleri akıllara getirdi. Aziz Yıldırım’ın en yakın çalışma arkadaşı olan Mahmut Uslu, Çağlayan Adliyesi’nde görülen Şike Kumpası davasında basın önünde bir açıklama yapmak üzere taraftarlarla birlikte kameraların karşısına geçmişti. Mahmut Uslu o anlarda taraftarlardan gelen Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile ilgili sözlere, “Konya’nın başkanı zaten paralelci” ifadelerini kullanmıştı.