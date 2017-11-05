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Mainz'in kalecisi Robin Zentner alay konusu oldu

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Mainz'in kalecisi Robin Zentner alay konusu oldu
Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile Mainz arasında oynanan maçta Mainz kalecisi ayağındaki topun kontrolünü kaybedince ortaya çıkan görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Almanya Bundesliga takımlarından Mainz’ın kalecisi Robin Zentner, Mönchengladbach maçı sırasında ayağındaki topun kontrolünü kaybedince ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında kendisine atılan topu kontrol eden Mainz kalecisi Zentner, pas verecek bir arkadaşını aradı ancak o sırada ayağındaki topun hareketi ettiğini fark etmedi.

Top kaleye doğru hareket ederken kaleci Zentner pas vermek için ayağını salladı ancak ayağı boşluğa gidince topun orada olmadığını fark etti.

Daha sonra kaleye yönelen topu uzaklaştırmak için çabalayan Zentner, savunma arkadaşlarının da yardımıyla büyük bir hatanın eşiğinden dönmüş oldu.

Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

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