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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan asgari ücret açıklaması

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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan asgari ücret açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok." dedi.

İşverenler tarafından merakla beklenen asgari ücret desteğinin sürüp sürmeyeceği konusunda hükümetten net bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılı bütçemizde, 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörüsü yok" açıklamasını yaptı. İşverene çalıştırdığı işçi başına hükümet tarafından 100 TL asgari ücret desteği veriliyordu.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesine yönelik komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2018 yılı bütçesinde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörüsünün bulunmadığını ifade eden Ağbal, 2017 yılındaki dönemlere ilişkin muhtemelen gelecek yılın ocak, şubat, mart aylarında yapılacak destekleme ödeme ödeneğini 2018 yılı bütçesine koyduklarını dile getirdi. 

Ağbal, 2016 yılında asgari ücret artışını yaptıktan sonra bu destek ödemesini geçici olarak bir defalığına getirdiklerini, daha sonra bunu ikinci kez uzattıklarını hatırlatarak, "Bu sene bunun geçici bir tedbir olduğunu düşünerek bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bir ödenek ayrıca koymadık ama hiç ödenek konulmadığı şeklinde bir açıklama yapılmış ama bu açıklama doğru değil, 2017'den kalan ödemeleri yapacağız." şeklinde konuştu.

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