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Maltepe’de AVM’de silahlı kavga!

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Maltepe’de AVM’de silahlı kavga!
Maltepe'de bir AVM'de silahlı kavga çıkması sonucu izdiham yaşandı.

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde sinema katında yaşanan bir kavganın ardından büyük panik yaşandı. Kavganın silahlı olduğu ihbarı üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Paniğe yol açan kavga sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar dışarı koştu. Panik yaşanırken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

HAREKETLİLİK SONA ERDİ

İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alışveriş merkezinde araştırma yaptı. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalışırken kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.

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